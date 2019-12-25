Экослужбы Петербурга собрали за неделю свыше 56 тонн опасных отходов

Сотни жалоб пришли на опасные отходы за неделю.

С 13 по 19 октября экологические службы Санкт-Петербурга получили 489 обращений, связанных с обнаружением опасных отходов. Как сообщили в пресс-службе Комитета по природопользованию, специалисты ГБУ "Экострой" совершили 27 выездов на места инцидентов.

В числе зафиксированных случаев — один разлив нефтепродуктов, 20 эпизодов ртутных загрязнений и шесть обращений по другим причинам. По итогам работы собрано 73,9 кг химических отходов и 15 кг нефтепродуктов.

Сотрудники СПб ГКУ "Пиларн" также провели шесть проверок по сообщениям о разливах нефти. В ходе осмотра загрязнений не выявлено, однако в районе Гутуевского моста проведена профилактическая обработка поверхности реки Екатерингофки активной пеной. За неделю специалисты приняли и направили на утилизацию 56,4 т опасных отходов, а также провели очистку водных объектов от мусора и следов загрязнений.

Фото: Жилищное агентство Приморского района