Экослужбы Петербурга собрали более 201 тонны опасных отходов за неделю

С 23 по 29 марта аварийные экологические службы Петербурга обработали 656 обращений граждан по вопросам экологической безопасности. За этот период специалисты совершили 29 выездов, преимущественно для ликвидации ртутных загрязнений. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию.

В рамках своей деятельности сотрудники ГБУ "Экострой" собрали 898 килограммов нефтесодержащих отходов. На Дудергофском канале было ликвидировано 315 килограммов замазученного мусора. Суда и работники СПб ГКУ "Пиларн" находились в режиме повышенной готовности и дважды выезжали для проверки сообщений о возможных разливах нефтепродуктов, проведя визуальные инспекции.

Кроме того, экослужбы занимались приемом опасных отходов от населения — за неделю было собрано 201,4 тонны различных материалов, представляющих угрозу для окружающей среды. Проводились также работы по очистке водных объектов от загрязнений и мусора, в ходе которых вывезли 10 кубических метров отходов.

Ранее мы сообщили о том, что на Богатырском проспекте завершили масштабную реконструкцию водопроводной сети.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)