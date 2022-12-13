В 2023 году на территории Петербурга появятся 8 новых экопунктов приёма опасных отходов

На данный момент в городе доступны 10 таких мест.

В Северной столице продолжают развитие системы утилизации опасных отходов. Так, в 2023 году в городе откроют 8 новых экопунктов: они дополнят 10 уже существующих. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Таким образом, экопункты появятся во всех районах Петербурга.

На данный момент в разных частях Петербурга доступны 480 экотерминалов для сдачи батареек и компактных ртутных ламп. Каждый день по городу перемещаются 2 экомобиля в соответствии с графиком.

После нововведения экопункты покроют все районы города.

Ранее мы сообщили о том, что пчти 400 автомобильных номеров очистили от снега на парковках Петербурга.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга (архив)