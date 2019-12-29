Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей

За год сумма достигнет 50 млрд рублей.

Экономия бюджета от пенсионной реформы составила 21,5 млрд рублей. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на Национальное рейтинговое агентство (НРА).

Аналитики подсчитали, что количество получателей уменьшилось на 401,3 тыс. человек (1,1%). Данные взяты за первые 9 месяцев исполнения федерального бюджета и внебюджетных фондов.

Ранее прогнозировалось, что существенная экономия проявится в 2020 году. Ожидаемая экономия для государства оценивалась в 9 млрд рублей. Сейчас предполагается, что цифры возрастут до 50 млрд рублей.

Ранее в Совфеде рассказали об изменении размера пенсии.

Видео: YouTube/Science