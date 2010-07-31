Экономист заявил, что курс доллара может остаться дешевым

По словам эксперта, ожидаемого ранее возвращения курса доллара к 100 рублям может не случиться.

Заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов заявил, что курс доллара может остаться дешевым. Об этом он рассказал в интервью порталу "URA.RU".

По словам эксперта, ожидаемого ранее возвращения курса доллара к 100 рублям может не случиться. Он подчеркнул, что на это может повлиять эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Белоусов добавил, цены на нефть вырастут в случае "войны танкеров и нефтяных вышек". При этом экономист отметил, что из-за грядушего сезона высокого спроса на валюту рубль будет ослабевать.

Ранее Набиуллина заявила, что жители России продолжают ощущать высокий рост цен.

Фото: pxhere.com