Экономист рассказала, за что будут штрафовать дачников осенью

По словам эксперта, осенние штрафы обычно связаны с нарушениями требований пожарной безопасности.

Профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительства РФ Надежда Капустина рассказала, за что будут штрафовать дачников осенью. Об этом она заявила "Ленте.ру".

По словам эксперта, осенние штрафы обычно связаны с нарушениями требований пожарной безопасности и неправильной утилизацией отходов. К таким относится сжигание листвы и строительного мусора. Капустина отметила, что размер штрафа составит от 5 до 15 тысяч рублей для граждан.

Экономист напомнила, что сжигать листву с мусором можно только в специально отведенных местах. Она также подчеркнула, что дачников могут штрафовать за самовольные постройки, возведенные в течение дачного сезона. За это полагается штраф для физических лиц до 5 тысяч рублей.

Ранее адвокат оценил идею лишать уклонистов приобретенного гражданства.

Фото: pxhere.com