Экономист предсказал, что первым подорожает после обвала рубля

Об этом в беседе с порталом Ura.ru поделился эксперт Константин Селянин.

Экономист Константин Селянин предположил, какие категории товаров могут подорожать для россиян в случае падения курса рубля. Как предполагает специалист, первым это может коснуться импорта, ввозимого в Россию, в частности – из Китая. К данной категории товаров могут относиться одежда, обувь, мебель и гаджеты. Соответственно, их ждет подорожание.

Поскольку из-за коронавируса приостановил свою работу ряд производств в Китае, товаров может недоставать физически. Ввоз товаров из других стран может привести к росту цен.

Ранее мы сообщали о том, что американский экономист предрек России победу в нефтяной войне. Это заявление сделал профессор американского Военно-морского колледжа Николас Гвоздев. Он назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной.