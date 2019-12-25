По его словам, "Кремль вступил в азартную игру".

Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне. Это сделал профессор американского Военно-морского колледжа Николас Гвоздев. Он назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной. Об этом пишут "РИА Новости".

Экономист высоко оценил шансы России на победу в ней. По его словам, "Кремль вступил в азартную игру".

В итоге, считает эксперт, Россия должна "взять реванш" у США и восстановить партнёрство с саудитами.

При этом Россия готова брать на себя риски возможной эскалации в противостоянии с США, чтобы получить преимущество.

Ранее США представили подлодку, способную атаковать без приказа.