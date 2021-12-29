Экономист Гиринский напомнил пенсионерам о свободе от уплаты части пошлин и платежей

Пожилые граждане в РФ имеют льготы.

Российский экономист Андрей Гиринский напомнил пенсионерам о свободе от уплаты части пошлин и платежей. В интервью информационному агентству "Прайм" специалист уточнил, что те граждане, которые уже получают государственную пенсию по старости, предусмотрен ряд льгот.

Пенсионер также освобожден от оплаты за обслуживание банковской карты платежной системы МИР, при этом на последнюю идут все пенсионные выплаты. Андрей Гиринский, доцент экономического факультета РУДН

Также теперь российские пенсионеры освобождены от выплаты земельного налога и налога на имущество. С 1 февраля 2022 года граждане, которые достигли пенсионного возраста, будут получать социальную поддержку в натуральной и денежной формах.

Повышенный налог принес в бюджет более 600 млрд рублей.

Фото: Piter.tv

