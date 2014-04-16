Экономист Фарафонов заявил, что новая методика позволит быстрее индексировать пенсии

По его словам, данное решение является одним из первых шагов к изменению статического наблюдения.

Экономист Анатолий Фарафонов заявил, что новая методика позволит быстрее индексировать пенсии. Об этом сообщает телеканал "360".

Эксперт прокомментировал решение Росстата изменить с 1 декабря методику отслеживания числа пенсионеров и их доходов. По его словам, данное решение является одним из первых шагов к изменению статического наблюдения. Фарафонов подчеркнул, что это позволит быстрее и качественнее производить индексации пенсий.

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Фото: Piter.tv