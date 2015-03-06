Эксперт рекомендует пешеходам быть аккуратнее и внимательнее, особенно при переходе дороги.

Жителей Москвы предупредили о гололедице, которая наступит вечером 30 ноября. Об этом сообщила главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, гололедица образуется в связи с переходом из слабо положительного температурного режима в отрицательный. Ранее в первой половине дня в Москве выпал снег. Также Познякова добавила, что вечером не ожидается осадков. Она порекомендовала пешеходам быть аккуратнее и внимательнее, особенно при переходе дороги.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье на уборку снега вышли почти 120 тысяч дворников.

Фото: Piter.tv