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Жителей Москвы предупредили о гололедице
Сегодня, 13:46
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Жителей Москвы предупредили о гололедице

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Эксперт рекомендует пешеходам быть аккуратнее и внимательнее, особенно при переходе дороги.

Жителей Москвы предупредили о гололедице, которая наступит вечером 30 ноября. Об этом сообщила главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, гололедица образуется в связи с переходом из слабо положительного температурного режима в отрицательный. Ранее в первой половине дня в Москве выпал снег. Также Познякова добавила, что вечером не ожидается осадков. Она порекомендовала пешеходам быть аккуратнее и внимательнее, особенно при переходе дороги.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье на уборку снега вышли почти 120 тысяч дворников.

Фото: Piter.tv

Теги: гололедица, москва, погода
Категории: Лента новостей, Новости России,

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