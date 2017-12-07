Больше всего заявок поступило из Балашихи, Красногорска и Одинцова.

В Подмосковье на уборку снега вышли почти 120 тысяч дворников. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Главное управление содержания территорий Московской области.

Сотрудники коммунальной службы вышли на расчистку дорог в регионе утром 27 ноября. Всего в работе задействовали 117 163 дворника и 1541 единицу техники. Больше всего заявок на уборку снега поступило из Балашихи, Красногорска и Одинцова. Также в ведомстве сообщили, что работы будут продолжены до окончательной очистки пространств.

Ранее мы сообщали, что в Москве ожидаются резкие перепады температуры на неделе.

Фото: Piter.tv