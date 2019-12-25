По словам синоптика, в столице ожидаются "температурные горки и очередной южный циклон".

В Москве ожидаются резкие перепады температуры на неделе. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на руководителя Прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

По словам синоптика, в столице ожидаются "температурные горки и очередной южный циклон". Он уточнил, что в понедельник, 27 ноября, в Москве ожидаются дождь со снегом и температура до +2 градусов. Во вторник, 28 ноября, температура упадет до -7 максимум. Еще через день показатель упадет до -15 градусов, но будет без осадков. Также Шувалов сообщил, что 1 декабря в столице могут быть небольшие осадки.

Ранее мы сообщали, что на Мосфильмовской улице в Москве загорелась электропроводка.

Фото: Piter.tv