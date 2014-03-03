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На Мосфильмовской улице в Москве загорелась электропроводка

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Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

На Мосфильмовской улице в Москве загорелась электропроводка. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 26 ноября. В районе одного из домов произошло возгорание электропроводки. На месте работают оперативные службы Москвы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.

Ранее мы сообщали, что в Москве спасатели ликвидировали открытое горение в автосервисе.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: москва, мосфильмовская улица, пожар, электропроводка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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