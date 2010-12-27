Экономика делает ставки на ЧМ-2018: ВВП растет на 1%

"Эксплуатация построенной к ЧМ инфраструктуры и увеличение турпотока добавит к ВВП 120-180 млрд рублей ежегодно," – рассказывает руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников

Консалтинговая компания McKinsey опубликовала в своем исследовательском докладе информацию о росте внутреннего валового продукта в России – по данным агентства, эксплуатация построенной к ЧМ-2018 инфраструктуры прибавит 120-180 млрд рублей к ВВП ежегодно. Финансовый аналитик, руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников рассказывает о долгосрочности положительного эффекта от чемпионата по футболу для ФБА "Экономика Сегодня".

"Пятилетний экономический трек прогнозировать всегда очень сложно – слишком много факторов могут повлиять на ситуацию в столь долгосрочной перспективе. Опыт зимней Олимпиады 2014 года в Сочи показал, что ожидания не всегда могут соответствовать реалиям в итоге. Нужно читывать также и сложные геополитические реалии, которые могут оказать влияние на российскую экономику вне нашей воли – на горизонте пяти лет предсказать их точно невозможно." – руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников.

В ближайшие 5 лет экономика ожидает дополнительных 820 млрд рублей к ВВП. Аналитики заявляют, что приток туристов в регионы, встречающие ЧМ-2018 возрастут порядка на 14-18%.

"Основные риски для уменьшения эффекта от Чемпионата мира по футболу создают риски со стороны Запада – эффекты от санкций и прочие негативные тенденции. Кроме того, есть риски и для повышения турпотока – из-за внешней антироссийской пропаганды. Но в любом случае мундиаль станет существенной поддержкой в сегодняшние непростые для экономики России времена. И возможный долгосрочный эффект от Чемпионата сейчас для страны тоже будет явно нелишним подспорьем. Особенно для малого и среднего бизнеса." – руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников.

Также прогнозируется рост доходов различных коммерческих досуговых инфраструктур на время ЧМ-2018 – от отелей разного уровня до кофеен и ресторанов.

"Сравнивать экономический эффект Чемпионата мира-2018 и Олимпиады 2014 года довольно сложно – линейно они несравнимы. Если мундиаль пройдет в ряде крупных городов пот всей России, то соревнования четырехлетней давности были локализованы в одном регионе. Уровень вложений и экономической отдачи тоже совсем разный. Однако опыт Олимпиады показал, что после масштабного мероприятия в любом случае эффект отдачи придется переоценивать. Тогда, накануне кризиса 2014-15 годов, переоценка прошла в негативном ключе. Ряд девелоперов накопили долги, которые не смогли обслуживать, были и прецеденты банкротства. Достаточно много плохо обслуживаемых активов оказалось в итоге у российских банков, в том числе государственных. То есть тенденцию, что оптимистические ожидания могут скорректироваться реалиями, учитывать нужно всегда." – руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников.

Ранее портал Piter.TV сообщал об ограничении на период ЧМ-2018 движения грузовиков.