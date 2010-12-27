В период проведения ЧМ-2018 в Петербурге ограничат движение грузовиков

Большегрузам перестанут выдавать разрешения во время ЧМ.

В период проведения Чемпионата Мира по футболу с 14 по 15 июня 2018 года ряд маршрутов в Санкт-Петербурге будет закрыт для проезда грузовых автомобилей. Об этом сообщает РБУ со ссылкой на dp.ru. Смольный не будет выдавать разрешения.

Речь идет о дорогах, по которым будут передвигаться клиентские группы мундиаля - это участки КАД, Московский проспект, Пулковское шоссе, улица Савушкина, а также ряд других улиц во всех районах города.

В администрации города отметили, что ограничительные меры коснутся большегрузов весом в 8 тонн. Основная "нагрузка" придется на центр Петербурга. В частности, на Конюшенную площадь, где расположится фан-зона, и Петроградский район с включением всех набережных и дорог, ведущих до стадиона Крестовского острова.

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