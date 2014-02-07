Экономика Петербурга выросла на 6,6% за восемь месяцев 2025 года

Наибольший рост показали туризм, IT и общепит, оборот которых увеличился на 12–31%.

Экономика Санкт-Петербурга продемонстрировала рост на 6,6% за период с января по август 2025 года. Общий товарооборот составил 21,8 трлн рублей, сообщает пресс-служба Смольного. Наибольшее увеличение объёмов наблюдается в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания (+12,9%), образования (+12,5%), IT и связи (+11,2%), а также транспорта и логистики (+10,3%). Оборот ресторанов и кафе достиг 220,7 млрд рублей.

Производство в промышленности выросло на 6,9%, особенно в segment машиностроения. Строительные работы выполнены на сумму 404,8 млрд рублей, уточнили в городской администрации. Также туристическая отрасль показала рекордный рост на 31,5%. Увеличились и объёмы в сегменте телекоммуникационных услуг (+10,8%) и продаж продуктов питания (+6,1%). Положительная динамика сохраняется во всех ключевых секторах экономики города.

Фото: Piter.TV