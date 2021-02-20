Для измерения показателя используется стоимость продуктов, которые в него входят.

Экономический "индекс рассольника" составили в Петербурге. Показатель представила газета "Петербургский дневник". Для измерения индекса показателя используется стоимость продуктов, которые входят в рецепт рассольника по-ленинградски: свинины, лука, куриного мяса, соленые огурцы, сметана и другие продукты. Стоимость ингредиентов оценивалась в пяти городских сетях магазинов.

На текущей неделе индекс составил 130 рублей, что на 11 рублей меньше, чем неделю назад. За неделю подешевели морковь, перловая крупа и солёные огурцы. Не изменилась стоимость картофеля, куриного мяса и свинины.

Специалисты зафиксировали рост промышленного производства в Петербурге: индекс достиг показателя в 104% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Фото: Piter.tv