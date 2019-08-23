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Экономическая полиция обыскивает офис Haval на Лахтинском проспекте
Сегодня, 22:13
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smirenny

Экономическая полиция обыскивает офис Haval на Лахтинском проспекте

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Обыски проводят в рамках уголовного дела.

В понедельник, 9 ноября, офисы китайского автодилера Haval обыскали сотрудники экономической полиции, сообщили в пресс-службе компании.

Полицейские наведались в офисы на Лахтинском и Дунайском проспектах. Обыски проводят в рамках уголовного дела, которое возбуждено по статье о незаконной банковской деятельности. Сотрудники компании оказывают всестороннее содействие следствию. Несмотря на неприятную ситуацию "Хавейл Лахта" и "Хавейл СПб-Юг" работают в штатном режиме.

Ранее мы писали, что шестерых арестовали за акцию в поддержку Народного Карабаха на Невском проспекте.

Фото:Piter.TV

Теги: haval, обыск в офисе, экономическая полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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