Экономическая полиция обыскивает офис Haval на Лахтинском проспекте

Обыски проводят в рамках уголовного дела.

В понедельник, 9 ноября, офисы китайского автодилера Haval обыскали сотрудники экономической полиции, сообщили в пресс-службе компании.

Полицейские наведались в офисы на Лахтинском и Дунайском проспектах. Обыски проводят в рамках уголовного дела, которое возбуждено по статье о незаконной банковской деятельности. Сотрудники компании оказывают всестороннее содействие следствию. Несмотря на неприятную ситуацию "Хавейл Лахта" и "Хавейл СПб-Юг" работают в штатном режиме.

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Фото:Piter.TV