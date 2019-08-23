Экономическая полиция обыскивает офис Haval на Лахтинском проспекте

В понедельник, 9 ноября, офисы китайского автодилера Haval обыскали сотрудники экономической полиции, сообщили в пресс-службе компании.
Полицейские наведались в офисы на Лахтинском и Дунайском проспектах. Обыски проводят в рамках уголовного дела, которое возбуждено по статье о незаконной банковской деятельности. Сотрудники компании оказывают всестороннее содействие следствию. Несмотря на неприятную ситуацию "Хавейл Лахта" и "Хавейл СПб-Юг" работают в штатном режиме.
Ранее мы писали, что шестерых арестовали за акцию в поддержку Народного Карабаха на Невском проспекте.
Фото:Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все