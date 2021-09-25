Экомаршрут для школьников открылся в Саблинских подземельях

Он рассчитан на учеников с 1-го по 10-й класс и расположен на территории комплексного памятника природы "Саблинский"

В Тосненском районе в Саблинских пещерах открылся новый экомаршрут для школьников "ГЕО-лабиринт". Он рассчитан на учеников с 1-го по 10-й класс и расположен на территории комплексного памятника природы "Саблинский". Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" 25 сентября.

Новый проект нацелен на улучшение знаний школьников о географии, геологии, в частности об особенностях родного края. Сообщается, что в маршруте заложена игра-викторина. По словам руководителя Ленинградской областной общественной организации "Сохранение природы и культурного наследия" Валентины Орловой, они убеждены, что детей нужно вывозить на природу, показывать им все это воочию. Тропа "ГЕО-лабиринт" – одна из таких тем, где можно горную породу не просто увидеть и потрогать, но и узнать о геологических процессах, древних морях, погрузиться в историю на 100-200-500 миллионов лет назад.

Примечательно, что в Саблинских пещерах существуют уникальные виды летучих мышей, которые считают ее своим домом. Так, каждая мышка в день съедает по 600 комаров, чтобы набрать жирок к зимовке.

Как отметил Петр Никитин, Экскурсовод Саблинского памятника природы, породы, наблюдаемые в пещере, – морского происхождения. Фактически это границы между глобальными геологическими эпохами формирования современной Земли.

Добавим, что студенты петербургских факультетов биологии, географии, геологии на протяжении уже многих лет проходят практику в Саблинских пещерах.

Ранее стало известно, как древние люди освещали пещеры.

Фото: Вконтакте / Саблинские пещеры, официальная группа