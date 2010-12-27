Экологичные автобусы с марта по июнь перевезли 280 тысяч пассажиров

Пока таких автобусов в Петербурге всего 10.

Автобусы с электрическим двигателем перевезли за 4 месяца 280 тысяч пассажиров. Об этом 26-го июня сообщил а компания "Пассажиравтотранс" на своем канале в Telegram.

Экологичный транспорт начал работать в марте 2019. Автобус №128 курсирует по маршруту от Васильевского острова до Петроградской стороны. На данный момент таких автобусов 10. За четыре месяца они преодолели более 94 тыс. километров. Транспорт показал стабильную работу, и потому будет использоваться и в дальнейшем.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге могут появиться судна на электродвигателе.

Фото: Telegram "Пассажиравтотранс"