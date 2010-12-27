Любители туризма отправятся в экологический маршрут вдоль Финского залива

Пешеходный маршрут проходит от Ораниенбаума до Соснового бора.

Участники объединения "Археологический клуб" пройдут пешком маршрут от Ораниенбаума до Соснового бора. Об этом 17-го июня рассказала пресс-служба Комитета по туризму Петербурга.

"Тропа Южного берега" - это трехдневный пешеходный маршрут вдоль Финского залива. О точной дате пока не сообщалось. Его возглавит петербургский историк и археолог Всеволод Пежемский. В течение 25 лет желающие ходят с ним в походы и туристские выезды по Петербургу и Ленобласти.

Путь займет 60 км. В прошлом году была проведена трассировка и маркировка маршрута с GPS. Планируется две ночевки. Маршрут примечателен не только красотами природы, но и памятниками культуры, которые встретятся на пути. Ранее также волонтеры занимались уборкой территории.

В скором будущем туристический маршрут могут продлить до Ивангорода, и тогда он составит 250 км.

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Фото: gov.spb.ru