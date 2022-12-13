Почти две трети петербуржцев выразили беспокойство по поводу экологических проблем

Горожан тревожит увеличение объёма отходов, а также загрязнения воды и воздуха.

Примерно две трети жителей Северной столицы выразили свою озабоченность экологическими проблемами города и планеты в целом. Об этом свидетельствует исследование аналитиков hh.ru.

Беспокойство по поводу состояния экологии выразили 73% женщин и 57% мужчин. В наибольшей степени горожан тревожит увеличение объёма отходов, а также загрязнения воды и воздуха. В масштабах Земли опрошенных петербуржцев тревожат вырубка леса и угроза вымирания редких видов животных.

Также респонденты назвали способы поддержки экологии: самыми эффективными из них посчитали сортировку мусора, передачу ненужной одежды на переработку и осознанное потребление.

Ранее эколог рассказал о будущем развитии новых природных зон Петербурга.

Фото: Piter.TV