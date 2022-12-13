Эколог рассказал о будущем развитии новых природных зон Петербурга

Всего в отдалённых точках города могут создать 5 новых природных заказников.

В Северной столице могут появиться ещё 5 природных заказников. Об этом в беседе с "Петербургским дневником" сообщил обладатель звания "Лучший эколог" премии "Город в лицах" начальник отдела развития системы особо охраняемых природных территорий города Алексей Каширин.

Специалист отметил, что самым крупным из будущих заказников выступит "Ораниенбаумский" в Петродворцовом районе. Его обустроят у Литоринового уступа, рядом с которым расположены дворцы и парки.Кроме того, речь шла о таких природных зонах, как "Сестрорецкие дюны", "Тарховский" и "Пухтоловский" заказники, а также сестрорецкой "Гагарке".

По словам Каширина, общая площадь новых заказников составит 2,5 тыс. га. Все существующие на данный момент заказники Петербурга занимают 9212 га.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге на свободу вернули ястреба.

Фото: Pxhere