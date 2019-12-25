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Экологические кемпинги начали работу в Петербурге и Ленобласти
Сегодня, 17:57
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Экологические кемпинги начали работу в Петербурге и Ленобласти

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К активистам присоединились неравнодушные горожане.

В субботу, 1 августа, в Петербурге и Ленобласти начали работать экологические кемпинги. Активисты сформировали экологические бригады, которые занялись уборкой мусора и благоустройством территории. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург"

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" установили контейнеры для сбора отходов по заранее проложенным маршрутам, а также таблички, которые напоминают соблюдать чистоту. 

Кемпинг в Ленобласти расположился на берегу Ладожского озера. Дело в том, что жители жаловались на загрязненную территорию на участке "Дороги жизни".

К акции присоединились жители Всеволожского района. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в центре Петербурга планируют убрать провода

Фото: vk.com/er_saint_p

Теги: волонтеры, экологический кемпинг, экология
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Новости СПб,

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