Экологические кемпинги начали работу в Петербурге и Ленобласти

К активистам присоединились неравнодушные горожане.

В субботу, 1 августа, в Петербурге и Ленобласти начали работать экологические кемпинги. Активисты сформировали экологические бригады, которые занялись уборкой мусора и благоустройством территории. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" установили контейнеры для сбора отходов по заранее проложенным маршрутам, а также таблички, которые напоминают соблюдать чистоту.

Кемпинг в Ленобласти расположился на берегу Ладожского озера. Дело в том, что жители жаловались на загрязненную территорию на участке "Дороги жизни".

К акции присоединились жители Всеволожского района.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в центре Петербурга планируют убрать провода.

Фото: vk.com/er_saint_p