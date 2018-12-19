В воскресенье, 2 августа, стало известно о том, что в центре Петербурга планируют убрать провода. Об этом сообщает "Фонтанка".
Провода уберут в рамках проекта "Чистое небо", который в Смольном пытаются реализовать с 2017 года. В документе сказано, что в Петербурге планируется также запретить использование фасадов зданий и сооружений для размещения над улицами.
Известно, что петербургский комитет информатизации и связи уже подготовил поправки в правила благоустройства.
Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга выделили 2 млрд рублей на благоустройство города.
Фото: pixabay
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