Провода продолжают убирать из центра Петербурга

Горожане волнуются, не возникнут ли проблемы с интернетом после демонтажа кабелей.

В среду, 17 марта, в пресс-службе комитета по информатизации и связи рассказали, что в рамках проекта "Чистое небо" центр города продолжают очищать от проводов, сообщили "Невские новости".

Петербуржцы волнуются, что из-за этого могут возникнуть проблемы с интернетом, однако в комитете пояснили, что построенная инфраструктура имеет достаточную емкость и необходимый запас на перспективу. Кроме того, одобный опыт уже применяли на Невском проспекте.

Также жители домов, где демонтируют провода, должны предварительно получить кабельный коллективный доступ к сети. Большая часть коммуникаций над улицами принадлежит организациям городского электрического транспорта Петербурга, поэтому их не ликвидируют. По техническим причинам различные виды линий связи тоже придется оставить в нынешнем положении, поскольку их перенос трудно осуществить.

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