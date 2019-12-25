Смольный изменит критерии ежемесячных выплат на детей

Размер выплаты будет зависеть от дохода семьи и прожиточного минимума по региону.

Законодательное собрание Петербурга одобрило в первом чтении проект закона об изменении принципов расчетов ежемесячных денежных выплат на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Заседание проходит сегодня, 17 марта.

Ранее соответствующий указ был подписан президентом РФ 10 марта. Размер выплаты будет зависеть от среднедушевого дохода семьи. Он может быть на уровне 50%, 75% и 100% от величины прожиточного минимума по региону. Максимальная выплата предусмотрена в том случае, если среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум.

По данным администрации Петербурга, город помогает 52 тыс. семей.

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