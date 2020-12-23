Размер выплаты на детей будет зависеть от доходов семьи

Выплата может достигнуть 100% от прожиточного минимума ребенка по региону.

Президент России Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплаты на детей от трех до семи лет. Она будет зависеть от среднедушевого дохода семьи. Документ был опубликован 10 марта на сайте правовой информации.

Размер выплаты может составить 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума ребенка по региона. 100% будет начислено в том случае, если выплаты недостаточно для того, чтобы среднедушевой доход семьи был выше прожиточного минимума.

Размер выплаты будут пересчитывать каждый год в соответствии с изменениями прожиточного минимума для детей. Заявление на пересчет нужно будет подавать после 1 апреля 2021 года.

Ранее в России изменились правила получения пособий на детей.

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