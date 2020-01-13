Помощь семьям с детьми станет более адресной благодаря изменениям в Социальном кодексе

По словам губернатора, поддержка семей с детьми является одним из основных направлений работы администрации города.

В понедельник, 15 марта, в Смольном прошло рабочее совещание губернатора Александра Беглова, на котором был одобрен законопроект в Социальный кодекс. Согласно поправкам, семьи с детьми будут получать пособия в зависимости от доходов и имущества: то есть, чем меньше доход, тем больше будет размер выплаты.

Закон поможет сделать помощь петербуржцам более адресным. В будущем 2021 году из городского бюджета выделят более 20 миллиардов рублей. С января 2020 года ежемесячно семьям с детьми от 3 до 7 лет, среднедушевой доход которых не больше прожиточного минимума, выплачивают 50% от прожиточного минимума. В Петербурге Смольный помогает 52 468 семьям.

Ранее мы писали, что СМИ узнали о плане ограничить детские пособия "подозрительно бедным".

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