Экологические аварийные службы за неделю собрали почти 1500 ртутных ламп

Комитет по природопользованию выписал штрафов на 673 тыс. рублей.

С начала марта специалисты ГУП "Экострой" 42 раза выезжали на аварийные ситуации и плановые обследования после ликвидации аварий. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга.

Всего с 1 по 8 марта служба получила 283 обращения от петербуржцев. За этот период специалисты вывезли на утилизацию 5,45 кг ртутьсодержащих и 22,2 нефтесодержащих отходов, 1465 люминесцентных ламп и 1 медицинский термометр. По 36 адресам провели замеры на содержание паров ртути в воздухе после разлива из разбитых термометров.

Например, 2 марта была ликвидирована аварийная ситуация с разливом нефтепродуктов на Северном проспекте. Также были вывезены 27 куб.метров отходов с водных объектов. На Левашовском канале собрали 180 кг загрязненной нефтеводяной смеси.

Сумма штрафов за административные правонарушения составила 673 тыс. рублей.

Фото: ГУП "Экострой"