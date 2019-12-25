Экологические аварийные службы за неделю приняли более 220 обращений

За неделю на утилизацию вывезли 1,2 килограмма ртутьсодержащих и 15 килограммов химических отходов.

С 8 по 14 февраля аварийная служба ГУП "Экострой" приняла от петербуржцев 221 обращение по вопросам экологической безопасности. Было выполнено 38 выездов по аварийным ситуациям и плановым обследованиям после ликвидации аварий. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

За неделю на утилизацию вывезли 1,2 килограмма ртутьсодержащих и 15 килограммов химических отходов, а также 0,6 кг металлической ртути, 7 люминесцентных ламп, 2 медицинских термометра и 1 кг батареек.

Службы ГУП "Экострой" выезжала в поселок Стрельна 9 февраля, где во время ремонта частного дома на чердаке обнаружили пролив ртути. Часть металлической ртути вытекла на дощатый настил на площади около 3 кв.м.

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Фото: СПб ГУП "Экострой"