Экологи собрали более 6 тонн опасных отходов за неделю

Специалисты получили 171 обращение по вопросам экологической безопасности от петербуржцев.

За прошедшую неделю, с 16 по 22 августа, специалисты аварийной службы ГУП "Экострой" совершили 17 выездов по аварийным ситуациям и плановым обследованиям после ликвидации аварий. Так, за семь дней вывезли на утилизацию 3,5 кг ртутьсодержащих и 2,3 тонн нефтесодержащих отходов, а также 10 кг химических отходов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Эксперты проводили замеры на содержание паров ртути в воздухе после разлива из разбитых термометров по 16 адресам. Если выясняется, что норма паров ртути в воздухе превышена, жильцам квартир давались рекомендации по их уменьшению.

Так, на Таллинском шоссе собрали и вывезли 2,3 тонн нефтесодержащих отходов и 4,1 тонн нефтеводяной смеси. В рамках регионального государственного экологического надзора Комитетом по природопользованию вынесено 22 постановления по делам об административных правонарушениях.

Ранее мы писали, что разлив нефти ликвидировали экологи в акватории Фонтанки.

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