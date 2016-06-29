Экологи оценили обстановку на территории Кургальского заказника

На участке заказника возводится часть нового газопровода "Северный поток - 2"

Как сообщила пресс-служба Правительства Ленинградской области, на территории Кургальского заказника, где пролегает часть наземного газопровода "Северный поток - 2", независимые эксперты из компании провели экологическую экспертизу.

Для эко-мониторинга компанией "Северный поток - 2" были привлечены российские и международные компании, специалисты-экологи, постоянно присутствующие на строительных площадках. Также в группу входят научные институты и специализированные лаборатории.

Согласно проведенным исследованиям, серьезных нарушений в экосистеме, а также негативного влияния на пересекаемые природные комплексы и флору участка не выявлено. Воздействие на морском участке сопоставимы с естественными колебаниями и сезонной динамикой, также строительные работы не привнесли серьезных изменений в жизнь мигрирующих птиц. Все данные опубликованны на сайте компании и находятся в открытом доступе.

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Фото: Правительство Ленинградской области