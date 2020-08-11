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Экологи обнаружили в Невском районе Петербурга свалку химикатов

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На свалке нашли банки с растворителями, бутилацетатом и  ядовитым неорганическим соединением.

Во вторник, 11 августа, стало известно о том, что экологи обнаружили в Невском районе Петербурга свалку химикатов. Об этом сообщается в группе "Зеленый фронт".

"Опасную" свалку обнаружили местные жители. Отходы сваливались неподалеку от пересечения Дальневосточного проспекта и улицы Коллонтай в Невском районе. Экологи, которые прибыли на место нашли банки с растворителями, бутилацетатом и ядовитым неорганическим соединением.

Активисты заявили, что о свалке известно уже не первый год. Однако ликвидировать её не спешат. 

Ранее мы сообщали о том, что в Невском районе на тротуаре образовалась гора из кирпичей.

Видео:"Зеленый фронт"

Теги: невский район, свалка дальневосточный проспект, экологи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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