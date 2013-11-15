Инцидент произошел в Московском районе.

В Петербурге за выезд экологи ликвидировали 1,3 тонны опасных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Петербуржец позвонил в экологическую дежурную службу и сообщил о брошенных канистрах с химическими веществами на контейнерной площадке в Московском районе. На месте специалисты обнаружили 70 канистр с жидкостью, от которой исходил резкий химический запах. Экологи собрали все канистры и вывезли на специализированную площадку. Общий вес отходов составил 1300 кг. Комитет по природопользованию намерен найти виновника сброса опасных отходов.

За незаконный сброс опасных отходов виновнику грозит привлечение к ответственности, вплоть до уголовной. пресс-служба комитета по природопользованию

Ранее мы писали, что в этом году петербуржцы оставили более 10 тысяч жалоб на рекламу на дорожных знаках.

Фото: gov.spb.ru