В этом году петербуржцы оставили более 10 тысяч жалоб на рекламу на дорожных знаках

Специалисты отработали все заявки.

Петербуржцы стали чаще жаловаться на несанкционированные объявления, расклеенные на светофорах, фонарях, дорожных знаках и не только. С января по июль от горожан поступило свыше 10 000 заявок о незаконной рекламе на средствах организации дорожного движения. Специалисты СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Петербурга" отработали все заявки. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

В комитете рассказали, что в первой половине года на ликвидацию незаконных объявлений с дорожных знаков было потрачено более 4 млн рублей.

В мае этого года работники ГБУ "Ленсвет" начали закрывать опоры специальной защитной сеткой, которая не позволит приклеить очередную рекламную листовку. Также власти города планируют наносить антивандальное покрытие на нижнюю часть опоры.