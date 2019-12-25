Экоактвисты получили грант на обустройство "Линдуловской рощи"

Общая сумма проекта составляет 3,56 миллиона рублей.

Отделение Всероссийского общества охраны природы Ленинградской области получило президентский грант на разработку проекта заказника "Линдуловская роща" в Рощинском городском поселении. Об этом сообщает пресс-служба администрации Выборгского района со ссылкой на пресс-службу администрации 47-ого региона.

Общая сумма, перечисленная на нужды заказника, составила 2,65 миллионов рублей, а стоимость проекта под названием "Мой выбор – мой вклад! Система развития лидеров гражданского общества для сохранения и развития окружающей среды" оценивается в 3,56 миллионов рублей.

Отметим,что Линдуловская роща расположена в 3 километрах на юго-западе от поселка Рощино. Заказник сформирован еще в эпоху Петра I и является частью исторического наследия. Первоначально он был создан для сохранения старейшего в европейского насаждения лиственниц. Из искусственно выведенных деревьев строили корабли по заданию Адмиралтейской коллегии. Кроме того, в 1990 году это место признано наследием ЮНЕСКО.

К работам по обустройству местности привлекут экоактивистов. Они проложат экологическую тропу, посадят саженцы, выполнят работы по улучшению инфраструктуры, отчистят канавы и муравейники от мусора.

Добавим, что для онлайн-пользователей доступна карта Линдуловской рощи в PDF.

Ранее мы рассказали о том, что в скверах и на улицах Выборга проходит озеленение.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО