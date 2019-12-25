Экоактивисты Гатчины собрали более 900 старых покрышек

Также в акции участвовали петербургские добровольцы.

Волонтёры организации "РазДельный сбор" совместно с петербургскими добровольцами очистили окрестности Гатчины более чем от 900 использованных покрышек весом 13 т. Об этом сообщила пресс-служба администрации Гатчинского района

Команда работала в течение 6-ти часов, загружая шины в грузовик. Позже они отправились на переработку, после которой их используют в качестве материала для нового асфальта.

В ходе акции было собрано 741 автошина, 35 шин со срезанными бортами, 120 больших шин, 2 шины от мотоцикла, 9 велосипедных шин и 1 царь-покрышка.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти собираются увеличить МРОТ на 1,5 тыс. рублей.

Фото: Администрация Гатчинского района