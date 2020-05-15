Экоактивисты нашли три незаконные свалки в Невском районе Петербурга

Горы мусоры высились в створе улицы Коллонтай за Дальневосточным проспектом.

Экоактивисты межрегиональной организации "Зеленый Фронт" обнаружили сразу три крупные свалки промышленных отходов в Невском районе Петербурга. Об этом активисты сообщили на своем официальном сайте.

Горы мусора и покрышек выросли на территории между Дальневосточном проспектом и Октябрьской набережной, некоторые из куч превышали три метра в высоту. Строительный мусор, емкости из-под масел, старые автомобильные шины находились на огражденной территории совсем недалеко от новостроек на набережной, свалки оказалось видно из окон недавно построенных домов и на Дальневосточном проспекте. Активисты заглянули и на заброшенную территорию вдоль проспекта, где нашли отдельную третью кучу промышленных отходов. Из самых опасных находок – десятки емкостей с красителями и из-под бензина. Экологи отметили, что такие свалки рискуют загореться, неся угрозу для природы и живущих рядом петербуржцев.

Немногим ранее экоактивисты нашли крупную незаконную свалку у проспекта Народного Ополчения.

Видео: greenfront.su