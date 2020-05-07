Экоактивисты нашли крупную незаконную свалку у проспекта Народного Ополчения

В кучи высятся стройматериалы, биологические и промышленные отходы.

Экоактивисты МОО "Зеленый Фронт" обнаружили в Красносельском районе Петербурга огромную несанкционированную свалку. О кучах мусора, найденных недалеко от проспекта Народного Ополчения, активисты рассказали на своем официальном сайте 7 мая.

По словам горожан, на полутора гектарах скапливаются обломки стройматериалов, промышленные отходы, а в вырытых экскаватором ямах – предположительно биологические отходы, сопровождаемые роями мух и сильным гнилостным запахом. Также на участке нашли следы сжигания мусора и появления тяжелой техники, кроме того, часть отходов завалила зеленые насаждения.

По словам главы "Зеленого фронта" Сергея Виноградова, маленькие стихийные свалки здесь замечали еще в прошлом году – на землю свозили сожженный мусор из автомастерских. Сейчас же мусорная куча значительно разрослась.

Въезд на неё свободный, что однозначно будет способствовать дальнейшему её разрастанию. Поблизости мы выявили свалку из сотен автомобильных покрышек, ямы с мусором из автомастерских и факты сжигания мусора в кустарной печи на одном из соседних участков. Сергей Виноградов.

Информацию о свалке активисты уже направили в контролирующие органы.

Не так давно и жители Невского района пожаловались на свалку на Дальневосточном.

Видео: Зеленый фронт / YouTube