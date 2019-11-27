Экоактивисты нашли в Янино-1 сток, загрязняющий окружающую среду

В Ленобласти "Зеленый Фронт" выявил стоки, портящие природу.

Активисты из "Зеленого Фронта" проверили территорию "Завода СИБО-2", который располагается в Янино-1 во Всеволожском районе Ленинградской области. СТоронники движения обнаружили на прилегающем участке точки слива сточных вод. Из-за данного нарушения образовалась незамерзающая канава и выгребная яма.

По данным очевидцев, проблемное место располагается позади предприятия по механизированной переработке бытовых отходов. Экологов привел к трубопроводу неприятный канализационный запах. Они проследовали выше по течению канавы и нашли подтопленную зону с зелеными насаждениями. Туда стекала вода мутного цвета.

Активисты добавили, что канава проходит кругом через весь завод. По их данным, с лицевой части здания проходят еще две конструкции, через которые происходит выброс стоков.

Ранее Piter.tv писал о том, что на границе с Петербургом продолжает расти огромная незаконная свалка.

Фото и видео: МЭОО "Зеленый Фронт"

