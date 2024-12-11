Экипажи танков Т-72Б3М группировки "Запад" уничтожили укрепленные позиции ВСУ

Задача реализована силами "Запада" в ходе СВО.

Российские экипажи на модернизированных танках Т-72Б3М уничтожили замаскированные пулеметные точки, укрепленные позиции и живую силу Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны сделали через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что указ командования выполнен силами Люблинского полка 20-й гвардейской общевойсковой армии при "Западной" группировке войск в зоне проведения специальной военной операции.

... Выдвинулись на закрытые позиции и отработали по выданным координатам с выполнением корректировки. Корректировка огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью комплекса БПЛА. пресс-служба Минобороны России

Военнослужащие добавили, что в результате аэроразведки специалистами было обнаружено скопление живой силы противника. Получив точные координаты цели ВСУ, предоставленные расчетами с разведывательных дронов, российские танкисты выдвинулись на заранее подготовленные огневые позиции. Там они навели орудие и при помощи осколочно-фугасных снарядов ликвидировали укрепленные позиции противника, расположенные на удалении до десяти километров. Известно, что корректировка стрельбы и контроль попаданий выполнялись операторами расчетов дронов. Это решение позволило оперативно отработать по целям с наименьшим расходом боеприпасов.

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Фото и видео: Минобороны России