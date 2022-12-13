В качестве мишеней использовали специальные осветительные снаряды.

Экипаж МРК "Одинцово" уничтожил авиацию условного противника в Балтийском море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Во время выхода в море экипаж корабля выполнил стрельбы по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения. Мишенями выступили специальные осветительные снаряды.

В военном ведомстве уточнили, что на "Одинцово" были активированы средства радиоэлектронной борьбы, а также поставлены активные и пассивные помехи.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-20.

Видео: Минобороны России