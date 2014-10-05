Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-20

Cкорость стрельбы Д-20 составляет до пяти выстрелов в минуту.

Минобороны показало видео боевой работы гаубиц Д-20 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах расчеты гаубиц готовятся нанести удар по укрепленным объектам и живой силе украинских войск. В ходе выполнения задач расчеты беспилотников передают координаты разведанных целей артиллеристам, которые производят огневой удар снарядами калибром 152 мм.

В военном ведомстве отметили, что скорость стрельбы Д-20 составляет до пяти выстрелов в минуту, а снаряды могут достичь более 17 км при полном заряде.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России