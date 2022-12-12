Минобороны РФ: российские ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили две ракеты "Точка-У" и два снаряда РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки уничтожили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были уничтожены в районах населенных пунктов Голиково, Площанка, Меловатка, Попасное (ЛНР), Терны и города Донецк. Также российские ПВО перехватили две ракеты "Точка-У" и два снаряда РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Юбилейное (Херсонская область).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили склад украинских боеприпасов в Запорожской области.

Видео: Минобороны России