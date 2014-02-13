Минобороны РФ: российские военные уничтожили склад украинских боеприпасов в Запорожской области

Склад боеприпасов находился в районе населенного пункта Гуляй Поле.

Вооруженные силы России уничтожили склад украинских боеприпасов в Запорожской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны украинских войск находился в районе населенного пункта Гуляй Поле. Кроме того, оперативно-тактическая авиация нанесла поражения 83-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 156-ти районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские артиллеристы уничтожили две украинские РСЗО.

Видео: Минобороны России