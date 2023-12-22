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Екатерина Артюшкина назначена председателем Комиссии по культуре и туризму Петербурга
Сегодня, 16:21
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Екатерина Артюшкина назначена председателем Комиссии по культуре и туризму Петербурга

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Руководитель занимает должность гендиректора СПб ГБУК "Петербург-концерт" с 2013 года.

Екатерина Артюшкина была выбрана председателем Комиссии по культуре, сохранению историко-культурного наследия и туризму на заседании Общественной палаты Петербурга. Об этом информирует издание Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Артюшкина занимает должность гендиректора СПб ГБУК "Петербург-концерт" с 2013 года. Под её руководством было успешно реализовано более тысячи проектов, включающих концерты, спектакли, шоу и выставки современного искусства. Руководитель также стала членом Общественной палаты Петербурга в 2017 году.

До этого координацией деятельности Общественной палаты Петербурга по направлению культуры, историко-культурного наследия и туризма занимался Владимир Гронский.

Ранее мы сообщили о том, что Дмитрий Лисовец рассказал о планах петербургского комздрава.

Фото: Правительство Петербурга

Теги: кадровые перестановки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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