Егорова попросила снять ее с должности председателя Мосгорсуда

Егорова - кандидат юридических наук, заслуженный юрист РФ.

Председатель Московского городского Ольга Егорова попросила снять ее с должности. Информация об этом появилась на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Заявление Егоровой рассмотрят 22 сентября.

Егорова - кандидат юридических наук, заслуженный юрист РФ, профессор кафедры гражданского права Российского государственного университета правосудия. Работала в гражданской коллегии Мосгорсуда с 1988 года. С 29 декабря 2000 года является председателем Мосгорсуда.

Ранее ВККС одобрила кандидатуру Птицына на должность главы Мосгорсуда. Решение о назначении Птицына на должность будет принято в ближайшее время. Сейчас он возглавляет Южный окружной военный суд.

Видео: YT / Московская городская Дума