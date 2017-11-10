Егор Дружинин возвращается в шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ

Генеральный продюсер ТНТ Вячеслав Дусмухаметов сообщил, что хореограф планирует снова стать членом жюри.

Хореограф Егор Дружинин решил вернуться в телевизионное шоу "Танцы" на ТНТ. В пятом сезоне проекта он возглавит жюри, в которое войдут Мигель и Татьяна Денисова.

Егор Дружинин несколько раз уходил с проекта. По словам коллег, он часто был не согласен с итогами зрительского голосования и сильно переживал за участников шоу. Однако недавно, в беседе с изданием "Super", генеральный продюсер ТНТ Вячеслав Дусмухаметов сообщил, что Егор Дружинин планирует вернуться в шоу.

Возвращение Егора Дружинина в "Танцы" - это большое событие для канала. Вячеслав Дусмухаметов, генеральный продюсер ТНТ .

Отметим, что в новых выпусках "Танцев" зрителей ждут изменения: теперь в программе будут участвовать три команды.

Ранее Piter.TV писал о том, что в Петербурге пройдут финальные показы иммерсивного шоу "Безликие".

Фото: Егор Дружинин | Официальная группа / ВК.